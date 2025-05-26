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Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 meslekte 24 işçi alınacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Beşiktaş ve Kartal adreslerinde istihdam etmek üzere 7 meslekte toplam 24 kamu işçisi alacak.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 meslekte 24 işçi alınacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün ilanına göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Beşiktaş ve Kartal adreslerinde istihdam edilmek üzere 7 meslek için toplam 24 kamu işçisi alınacak.

İşçi alımı yapılacak meslek kolları ve kontenjanlar şöyle: 

1 - Heykeltraş, lisans Heykel Bölümü mezunu olma şartı aranıyor.

2 Kimya Teknikeri (Engelli) Ön Lisans (Kimya/Kimya Teknolojisi veya eş değer bölümler) mezunu olmak.

1 Dökümcü (Metal) Ön Lisans (Döküm, Mekatronik, Makine Bölümleri) mezunu olmak.

1 Hadde İşçisi (Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

3 Dökümcü (Metal) (Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

3 Dökümcü (Metal),

11 Metal Pres Makinesi Operatörü Lise ve dengi okul (Metal Teknolojisi alanı veya eş değer bölümler) mezunu olmak.

2 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni (Eski Hükümlü veva Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan).

Adaylar 2 aylık deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlayacak. İlan edilen kadro sayısı Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek mülakat sınavı ile belirlenecek. 

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak.

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