Resmi Gazete'de yayımlandı: Akaryakıt ve sigaraya otomatik ÖTV artışı uygulanmayacak

ANKARA (EKONOMİ)

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sigaradan alınan ÖTV oranı yüzde 45’ten yüzde 42’ye düşürülürken, bu ürüne 6 ayda bir gelen otomatik ÖTV artışlarının da yansıtılmaması hükme bağlandı.

Ayrı bir karar ile akaryakıt ürünlerinin yer aldığı I sayılı ÖTV listesindeki ürünlerin ÖTV’sinin de yine 6 aylık Yİ-ÜFE kadar artırılmasını öngören düzenlemenin de 2026 yılı ikinci yarısında uygulanmaması öngörüldü.

Buna göre sigarada yüzde 45’lik vergi oranı yüzde 42’ye düşürüldü. Asgari maktu vergi tutarı 2.29 lira, maktu vergi tutarı ise 23.74 lira olarak belirlendi. Diğer tütün ürünlerinde de aynı tutarlar geçerli olacak.

Yİ-ÜFE kararı ne anlama geliyor?

Normal şartlarda sigaradaki maktu vergiler Ocak ve Temmuz aylarında üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) kadar otomatik artırılıyor.

Bu kez hükümet, 2026'nın Temmuz-Aralık dönemi için bu otomatik vergi artışını iptal etti. Yani sigaraya enflasyon nedeniyle otomatik ÖTV zammı yapılmayacak.