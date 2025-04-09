Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık bu bilgilerin etikette yer alması zorunlu

Tüketicilerin hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin içerikleri hakkında bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli parça yer alması durumunda, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Düzenlemeye göre, piyasaya arz edilen hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere sunulması, tüketicilere yapılacak bu bilgilendirmenin ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede yer alması, uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlarda da, bu bilginin ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulması, bilgilendirmenin satın alma işleminden önce açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde Türkçe yapılması, zorunluluğu getirildi.

Ne olmuştu?

Ticaret Bakanlığı’na bağlı olan Reklam Kurulu, Adidas marka “Samba OG” ayakkabının modelinde domuz derisi kullanıldığı için Adidas’a 550 bin TL para cezası uygulamıştı.

Adidas’ın Türkiye’de satışa çıkardığı “Samba OG” adlı modelinde domuz derisi kullanıldığına ilişkin yeterli bilgilendirme yapılmaması dolayısıyla ceza kesilmişti. Ürün içeriğinde ‘doğal derİ’ ifadesi bulunurken domuz derisi kullanıldığına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmemişti. Reklam Kurulu, Adidas’ın açıklama talebine cevap vermemesi dolayısıyla şirkete reklam durdurma cezası da vermişti.