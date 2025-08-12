  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: Asansör montajını yapanlar da yaptırımla karşılaşabilecek
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlandı: Asansör montajını yapanlar da yaptırımla karşılaşabilecek

Asansör denetimlerine ilişkin esaslar düzenlendi. Buna göre, asansörlerin montajını yapanlar da artık bu ürüne yönelik denetimler kapsamında yaptırımla karşılaşabilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'de yayımlandı: Asansör montajını yapanlar da yaptırımla karşılaşabilecek
Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı "Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, yönetmeliğin idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin esasları düzenlendi.

Buna göre, asansör monte eden, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun kapsamında "imalatçı yükümlülüklerine" tabi olacak. Bu yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde, tespit edilen aykırılığa ilişkin kanunda düzenlenen yaptırımlar uygulanacak.

TMSF, Özçay İplik Tekstil'i satışa çıkardıTMSF, Özçay İplik Tekstil'i satışa çıkardıEkonomi
Taşıt kredisi oranlarında düşüş sürüyor! 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlarTaşıt kredisi oranlarında düşüş sürüyor! 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlarEkonomi
Öğrenci akını başladı, kiralık evlere talep patladı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları...Öğrenci akını başladı, kiralık evlere talep patladı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 12 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 12 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Ekonomi
Diyarbakır'da fıstık hasadı başladı
Diyarbakır'da fıstık hasadı başladı
Kent içi raylı sistem ve demir yolu araçları alım esasları düzenlendi
Kent içi raylı sistem ve demir yolu araçları alım esasları düzenlendi
TMSF, Özçay İplik Tekstil'i satışa çıkardı
TMSF, Özçay İplik Tekstil'i satışa çıkardı
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
B2B pazar yerleri ne kadar faydalı?
B2B pazar yerleri ne kadar faydalı?
Vergi mahkemelerinde dilekçe ret kararları
Vergi mahkemelerinde dilekçe ret kararları