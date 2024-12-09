  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM'den faiz kararı
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM'den faiz kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 19. maddesinde yer alan "Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir" ibaresi iptal edildi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM'den faiz kararı
Takip Et

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 19. maddesinin dördüncü, birinci fıkrasının dördüncü cümlesinin iptal edilmesine yüksek mahkeme oy birliği ile hükmetti. İptal edilen dördüncü cümle "Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir" düzenlemesini içeriyordu. 

Eğitim harcamaları 2023'te %92,5 artarak 1 trilyon TL'yi aştı!Eğitim harcamaları 2023'te %92,5 artarak 1 trilyon TL'yi aştı!Ekonomi

 

Sağlık harcamaları 2023’te ikiye katlandıSağlık harcamaları 2023’te ikiye katlandıSağlık

 

Ekonomi
KAYSO/Büyüksimitci: Türkiye'nin en büyük gücü üretim ve ihracat
Türkiye'nin en büyük gücü üretim ve ihracat
Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Faiz indirimi gelmezse hayal kırıklığı olur mu?
Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Faiz indirimi gelmezse hayal kırıklığı olur mu?
Kredi daralması 2018-19’a göre daha yavaş
Kredi daralması 2018-19’a göre daha yavaş
Ekonomik krizler ve Türkiye’nin politikası
Ekonomik krizler ve Türkiye’nin politikası
Yılın sonuna yaklaşıldı kazananlar seçiciler oldu
Yılın sonuna yaklaşıldı kazananlar seçiciler oldu
Tuncay Özilhan'dan kamuya eleştiri: 2025 bütçe harcamalarında yeterli katkıyı göremiyoruz
2025 bütçe harcamalarında yeterli katkıyı göremiyoruz