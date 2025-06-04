Resmi Gazete'de yayımlandı: BDDK'dan iki yeni bankaya izin
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Aytemiz Yatırım Bankası’na faaliyet izni verirken, Halk Bankası ortaklığındaki Halk Katılım Bankası’nın kuruluşunu da onayladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Aytemiz Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine karar verdi.
Ayrıca, BDDK’nın 30 Mayıs 2025 tarihli toplantısında, 11,5 milyar TL sermayeli “Halk Katılım Bankası A.Ş.”nin kuruluşuna izin verildi.
Kurucu ortakları arasında T. Halk Bankası A.Ş., Halk Finansal Kiralama A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yapı Projeleri Geliştirme A.Ş. ve Halk Elektrik Üretim A.Ş.’nin bulunduğu banka, katılım bankası olarak faaliyet gösterecek.