Resmi Gazete'de yayımlandı: Bina yıkımlarında kurallar değişti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Düzenleme özellikle yüksek yapıları ve patlayıcı kullanılarak yıkılacak binaların yıkım süreçlerini yakından ilgilendiriyor.

Binaların yıkılmasıyla ilgili fenni mesuliyet inşaat mühendisi tarafından üstlenilecek.

Bina yüksekliği 18,5 metreden az olan binaların yıkımında fenni mesuliyet aranmayacak. Ancak bina bitişik nizamdaysa, yapısal düzensizlik varsa, sağlık ve eğitim tesisleri ile kültür veya tabiat varlıklarının yakınındaysa ya da bir risk söz konusuysa 18,5 metrenin altında dahi olsa fenni mesuliyet istenebilecek.

Yıkım sırasında toz, titreşim ve gürültü sınırlarının yanı sıra çevre ve iş sağlığı güvenliği mevzuatındaki şartların da sağlanması gerekecek.

Yüksek yapıların yıkıldığı şantiyelerin çevresinin perdeleme, örtülü yol ve koruma fanı ile korunması gerekecek. İskele ve çalışma kuleleri yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olacak. Patlayıcıyla yıkımda görev yapacak sorumlu mühendisin uzmanlığını belgelendirmesi gerekecek.

Ateşleyicinin ise (B) sınıfı yeterlik belgesine sahip olması zorunlu olacak.