  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: Bisiklet ve motosiklet aksamı ithalatında gözetim uygulanacak
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bisiklet ve motosiklet aksamı ithalatında gözetim uygulanacak

Bisiklet ve motosiklet aksamı ithalatında gözetim uygulanması kararı alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bisiklet ve motosiklet aksamı ithalatında gözetim uygulanacak
Takip Et

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecek. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

Gözetim uygulaması şu şekilde olacak:

Dış ticaret açığı temmuzda 7,29 milyar dolarDış ticaret açığı temmuzda 7,29 milyar dolarEkonomi
Bakanlıktan 'Dijital Aile' mobil uygulamasıBakanlıktan 'Dijital Aile' mobil uygulamasıGündem
Ekonomi
Bakan Şimşek'ten dış ticaret değerlendirmesi: Önemli mesafe katettik
Önemli mesafe katettik
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan 'zombi şirketler' açıklaması
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan 'zombi şirketler' açıklaması
ÇKS başvuruları 1 Eylül'de başlıyor: Başvurular E-Devlet üzerinden yapılabilecek
ÇKS başvuruları 1 Eylül'de başlıyor: Başvurular E-Devlet üzerinden yapılabilecek
Galatasaray borsada yatırımcısına kaybettirdi
Galatasaray borsada yatırımcısına kaybettirdi
BoJ: Faizi artırma yönündeki duruşumuz devam edecek
BoJ: Faizi artırma yönündeki duruşumuz devam edecek
Goldman Sachs, Türk bankalarının içinde sadece birinin hedef fiyatını yükseltti
Goldman Sachs, Türk bankalarının içinde sadece birinin hedef fiyatını yükseltti