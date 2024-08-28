  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: Bisiklet ve motosiklet parçalarının ithalatına gözetim uygulanacak
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bisiklet ve motosiklet parçalarının ithalatına gözetim uygulanacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı kararıyla, motosiklet ve bisiklet aksam ve parçalarının belirli birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatında gözetim önlemi uygulanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bisiklet ve motosiklet parçalarının ithalatına gözetim uygulanacak
Takip Et

Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre; motosiklet ve bisiklet aksam ve parçalarının tebliğde yer alan listede belirtilen birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatında gözetim önlemi uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından ‘İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre; ithalatta gözetim önlemi uygulanacak parçalar şöyle:

“Kilogram başına; 1,5 doların altındaki bisiklet ve motosikletler için trasmisyon zincirleri, 3,5 doları altındaki frenler ve aksam parçaları, vites kutusu ve aksam parçaları, tekerlekler ile debriyajlar ve bunların aksam parçaları ile 2,5 doların altındaki eksoz susturucuları ve eksoz boruları ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim tedbiri uygulanacak.”

Resmi Gazete'de yayımlandı: PAEM’e 450 öğrenci alınacakResmi Gazete'de yayımlandı: PAEM’e 450 öğrenci alınacakGündem

 

Özgür Özel "bu ilçe 20 fay hattı üzerinde" diyerek uyardı: Kentsel dönüşüm için gereğini yapınÖzgür Özel "bu ilçe 20 fay hattı üzerinde" diyerek uyardı: Kentsel dönüşüm için gereğini yapınGündem

 

Ekonomi
Bir ilde daha ekmeğe zam kararı
Bir ilde daha ekmeğe zam kararı
Yılmaz'dan GSYH yorumu: 'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diyenleri hesaplamalar yalanlıyor
'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diyenleri hesaplamalar yalanlıyor
Gelir İdaresi duyurdu: Yeni müdürlük 1 Eylül'de faaliyete başlayacak
Gelir İdaresi duyurdu: Yeni müdürlük 1 Eylül'de faaliyete başlayacak
İPA Başkanı Gökce: Askeri arazi rant için betona gömüldü
İPA Başkanı Gökce: Askeri arazi rant için betona gömüldü
TCMB Başkanı Karahan, Fed Başkanı Powell ile görüştü
TCMB Başkanı Karahan, Fed Başkanı Powell ile görüştü
Ekonomist Ahmet Akarlı: 2025 öncesi faiz indirimi beklemiyorum
2025 öncesi faiz indirimi beklemiyorum