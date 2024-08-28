Resmi Gazete'de yayımlandı: Bisiklet ve motosiklet parçalarının ithalatına gözetim uygulanacak

Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre; motosiklet ve bisiklet aksam ve parçalarının tebliğde yer alan listede belirtilen birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatında gözetim önlemi uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından ‘İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre; ithalatta gözetim önlemi uygulanacak parçalar şöyle:

“Kilogram başına; 1,5 doların altındaki bisiklet ve motosikletler için trasmisyon zincirleri, 3,5 doları altındaki frenler ve aksam parçaları, vites kutusu ve aksam parçaları, tekerlekler ile debriyajlar ve bunların aksam parçaları ile 2,5 doların altındaki eksoz susturucuları ve eksoz boruları ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim tedbiri uygulanacak.”