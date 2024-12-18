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Resmi Gazete'de yayımlandı: Çin menşeli bazı ürünlere soruşturma

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli "gazla çalışan anında su ısıtıcılar" ithalatına yönelik, mevcut önlemlerin kalkması halinde dampingin ve zararın devam edebileceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması başlattı.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Çin menşeli bazı ürünlere soruşturma
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Ticaret Bakanlığının ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı, Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.'nin başvurusu üzerine Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "gazla çalışan anında su ısıtıcılar" ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması başlattı. Başvuru, Baymak Makina San. ve Tic. A.Ş. ile Emas Makina San. A.Ş. tarafından da desteklendi.

Mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam edebileceği gerekçesiyle açılan soruşturma, 8419.11.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan ürünleri kapsıyor. Daha önce, söz konusu ithalata CIF bedelin yüzde 20,12 ile yüzde 59,65 arasında değişen oranlarda dampinge karşı vergi uygulanmaktaydı.

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