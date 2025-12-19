Resmi Gazete'de yayımlandı: Emlak vergisi artışına sınırlama getirildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, 2025 yılında 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek.

Takip eden 2027, 2028 ve 2029 yıllarında, bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu hüküm üzerinden hesaplanacak. Gelecek yıl için hesaplanan bina ve arazi vergi rayiç değerlerindeki artışı sınırlayan yasal düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeye göre, 2026 yılı için belirlenecek bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını aşamayacak.

Prim oranı yüzde 54'e çıkarıldı Yasayla, SGK çalışanları için prim oranı yüzde 39'dan yüzde 54'e çıkarıldı, bu kapsamda işçi payı yüzde 21, işveren payı yüzde 33 oldu. Genel sağlık sigortasında (GSS) yapılan düzenlemeyle GSS primi yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkarıldı. Emeklilik borçlanması oranı yüzde 32'den yüzde 45'e yükseltildi. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sanayiye destek sağlanması hüküm altına alındı. Yasayla ayrıca BES katkısının sıfıra kadar indirilmesi veya yüzde 50'sine kadar artırılmasında Cumhurbaşkanına yetkili kılındı. Riskli yapılarda kira yardımı 31 Aralık 2027 tarihine kadar 2 yıl uzatıldı.