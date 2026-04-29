Resmi Gazete’de yayımlandı: İkinci el araç satışına yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti” ve “Taşınmaz Ticareti” yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair düzenlemeler, 29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemelerle birlikte hem araç hem de taşınmaz ticaretinde yetki belgesi süreçleri, başvuru şartları ve ödeme sistemlerine ilişkin önemli değişiklikler getirildi.

Yapılan değişiklikle birlikte, işletmelerin yetki belgelerinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda “tadil” işlemi yapılması zorunlu hale getirildi. Ticaret unvanı veya işletme adı değişikliklerinde ise belge yenileme şartı getirildi.Başvuruların belirli süreler içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılması ve il müdürlüklerince kısa sürede sonuçlandırılması öngörüldü.

Motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi için aranan eğitim şartı da güncellendi. Daha önce “lise mezunu olma” şartı aranırken, yeni düzenleme ile bu şart “ilköğretim mezunu olma” seviyesine çekildi.

