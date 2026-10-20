Resmi Gazete'de yayımlandı: Kentsel dönüşüm desteği uzatıldı
İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında yapım yardımı verilmesine ilişkin sürenin 31 Aralık 2027’ye kadar uzatılmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 11902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul’da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım yardımı verilmesine ilişkin düzenlemede süre uzatımına gidildi.
20 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, 22 Şubat 2024 tarihli ve 8189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 3’üncü maddesinin 13’üncü fıkrasında yer alan süre, 31 Aralık 2027’ye kadar uzatıldı.
Kararın, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca alındığı bildirildi.