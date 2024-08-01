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Resmi Gazete'de yayımlandı: KKM’ye stopaj geldi

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile Kur Korumalı Mevduat’a yüzde 5 ile 7,5 arasında stopaj geldi.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: KKM’ye stopaj geldi
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Kur Korumalı Mevduata uygulanan vergi avantajı kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla KKM’ye 6 ay vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj getirildi.

Stopaj uygulaması aynı oranlarda altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de uygulanacak.

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