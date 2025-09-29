  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartı faizleri 1 Ekim itibarıyla düşecek
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartı faizleri 1 Ekim itibarıyla düşecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kredi kartları için belirlenen faiz oranları kararı, 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartı faizleri 1 Ekim itibarıyla düşecek
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan tebliğ, 18 Eylül tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, tüm kredi kartlarının faiz oranlarını değiştiren düzenleme 1 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartı faizleri 1 Ekim itibarıyla düşecek - Resim : 1

Yapılacak 25 baz puanlık indirimle akdi faiz çarşamba gününden itibaren yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye düşecek, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e çekilecek.

Kassam Tugayları duyurdu: Gazze'de İsrail ordusunu hedef aldıkKassam Tugayları duyurdu: Gazze'de İsrail ordusunu hedef aldıkDünya

 

Bursa’nın gastronomi şöleni dolu dolu geçtiBursa’nın gastronomi şöleni dolu dolu geçtiYaşam Keyfi

 

 

Ekonomi
Altın piyasası coştu! Kilogram fiyatı 5 milyon 225 bin liraya yükseldi
Altın piyasası coştu! Kilogram fiyatı 5 milyon 225 bin liraya yükseldi
Çorum Halk Ekmek’te 210 gram ekmeğin fiyatı belli oldu
Çorum Halk Ekmek’te 210 gram ekmeğin fiyatı belli oldu
Altının ons fiyatı rekor tazeledi! Zayıf dolar ve ABD’de kapanması riski tetikledi
Altının ons fiyatı rekor tazeledi!
Ankara Ticaret Odası, Türk sağlık sektörünü Riyad’a taşıyor
Ankara Ticaret Odası, Türk sağlık sektörünü Riyad’a taşıyor
Türkiye’nin ilk faizsiz gümüş fonu işleme başladı!
Türkiye’nin ilk faizsiz gümüş fonu işleme başladı!
Ekonominin gündemi ekim ayında yoğun olacak!
Ekonominin gündemi ekim ayında yoğun olacak!