Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartı faizleri 1 Ekim itibarıyla düşecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kredi kartları için belirlenen faiz oranları kararı, 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan tebliğ, 18 Eylül tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, tüm kredi kartlarının faiz oranlarını değiştiren düzenleme 1 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Yapılacak 25 baz puanlık indirimle akdi faiz çarşamba gününden itibaren yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye düşecek, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e çekilecek.