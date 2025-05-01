Resmi Gazete'de yayımlandı: Mevduat ve KKM dahil stopaj oranlarında değişikliğe gidilmedi
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla mevduat faizi ve KKM dahil stopaj oranlarında değişiklik yapılmadı, süresi 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı.
Mevduat ve fonlarda stopaj oranlarına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Stopaj oranlarında bir değişikliğe gidilmedi ve süresi 31.07.2025'e uzatıldı.
Son değişiklik 1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı ile yapılmıştı. Mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 15, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 10'a çıkarılmıştı.