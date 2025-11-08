  1. Ekonomim
Resmi Gazete'de yayımlandı: Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; Pay Fix, İninal ve Aypara’nın elektronik para ve ödeme hizmetleri alanındaki faaliyet izinlerini iptal etti.

Merkez Bankası'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri A.Ş. ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin faaliyet izinleri  6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca sonlandırıldı.

TCMB'nin 6 Kasım 2025 tarihinde aldığı kararlara göre, iptal gerekçesi olarak Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri gösterildi.

Kararın ardından ardından söz konusu kuruluşlar, ilgili kanun kapsamında ödeme ve elektronik para hizmeti sunamayacak.

