Resmi Gazete'de yayımlandı: Sayaçların tamir ve ayar ücretleri yeniden belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğiyle, su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği" Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaştan hiçbir ücret talep edilemeyecek

2026 yılından itibaren uygulanacak su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücret tarifesini belirledi. Yeni tebliğe göre, muayene sonucu reddedilen sayaçlar için vatandaştan hiçbir ücret talep edilemeyecek. Belirlenen tavan fiyatların üzerinde ücret alan işletmelere ise idari para cezası uygulanacak.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak düzenleme, sayaçların bakım, onarım ve ayar hizmetlerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Buna göre, reddedilen sayaçtan tamir veya ayar adı altında herhangi bir ücret talep edilemeyecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, tamir ve ayar istasyonlarına "şeffaflık" zorunluluğu getirildi. İşletmeler, Bakanlık tarafından belirlenen ücret tarifesini vatandaşların kolayca görebileceği bir yere asmak zorunda olacak. Belirlenen tarifedeki ücretlerin üzerinde para talep eden veya alan işletmeler hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu uyarınca idari para cezası kesilecek.