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Resmi Gazete'de yayımlandı: SPK'dan yatırım fonları için yeni düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım fonlarının finansal raporlama esaslarına ilişkin tebliğde değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeyle, fonların yıllık finansal raporları 90 gün içinde kamuya açıklanacak ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilecek.

Haber Merkezi
ANKA
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Resmi Gazete'de yayımlandı: SPK'dan yatırım fonları için yeni düzenleme
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Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan, Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan düzenlemelere göre, yatırım fonlarının yıllık finansal tabloları artık hesap döneminin veya varsa yatırım döneminin bitimini takip eden 90 gün içinde kamuya açıklanacak.

Değişiklik kapsamında, konut ve varlık finansmanı fonlarının yıllık finansal raporları, bağımsız denetim raporuyla birlikte, hesap döneminin bitimini takip eden 90 gün içinde, varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin halka arz edilmiş olması halinde KAP’ta ve kurucunun resmi internet sitesinde, halka arz edilmemiş olması halinde ise kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Portföy dağılımı raporu yükümlülüğünde istisna

Yeni düzenleme ile birlikte, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem gören serbest fonlar hariç olmak üzere, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaf tutuldu. 

Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları için de önemli değişiklikler yapıldı. Bu tür fonların yıllık finansal raporları, hesap dönemi sonrasında 90 gün içinde bağımsız denetim raporuyla birlikte açıklanacak. Altı aylık ara dönem finansal raporları ise 45 gün içinde inceleme raporuyla birlikte kamuya duyurulacak.

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