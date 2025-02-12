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Resmi Gazete’de yayımlandı: Taşıtlarda kullanılan alüminyum ithalatında gözetim genişletildi

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, içten yanmalı motorlarda kullanılan alüminyum silindir kapaklarının ithalatına uygulanan gözetim kapsamı genişletildi. Ayrıca bisiklet aksam ve parçalarına yönelik gözetim uygulamasına bisiklet tekeri de dahil edildi.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete’de yayımlandı: Taşıtlarda kullanılan alüminyum ithalatında gözetim genişletildi
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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, içten yanmalı motorlarda kullanılan alüminyum silindir kapaklarının ithalatına uygulanan gözetim kapsamı genişletildi. Ayrıca bisiklet aksam ve parçalarına yönelik gözetim uygulamasına bisiklet tekeri de dahil edildi.

Tebliğe göre, motosikletlerde kullanılan alüminyum silindir kapaklarının kilogram başına 6 doların altında birim gümrük kıymetine sahip olanları artık gözetim belgesiyle ithal edilebilecek. Benzer şekilde, taşıtlarda kullanılan alüminyum silindir kapaklarına uygulanan ve kilogram başına 20 doların altındaki ürünleri kapsayan gözetim önlemi yürürlükte kalmaya devam edecek.

Diğer yandan, bisiklet aksam ve parçalarının ithalatına yönelik gözetim düzenlemesi bisiklet tekerlerini de kapsayacak şekilde güncellendi. Buna göre, kilogram başına 1.25 doların altındaki bisiklet tekerleri gözetim belgesi şartıyla ithal edilebilecek.

Ayrıca metal bisiklet kasklarının ithalatında uygulanan kilogram başına 10 dolarlık gözetim kıymeti 8 dolara düşürüldü.

Yeni düzenlemeler 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek.

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