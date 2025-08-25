Resmi Gazete'de yayımlandı: TCDD 80 işçi alımı yapacak

TCDD Taşımacılık A.Ş., belirlenen liman ve feribot birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 80 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Alımlar, iki farklı yöntemle yapılacak:

46 personel için İzmir Liman İşletme Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü ve Vangölü Feribot Müdürlüğü'nde sözlü sınav yapılacak. 34 personel ise noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden yapabilecek

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İş gücü talepleri, bugünden itibaren 29 Ağustos'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak. Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden yapabilecek.

Özel şartlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri "http://www.tcdd.gov.tr/" adresinde yayımlanacak. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde yapılan "işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler" kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen iş gücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.