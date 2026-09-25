Resmi Gazete'de yayımlandı: Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın esnek çalışma modeline yönelik Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinde yapılan değişiklikle, çalışmanın bir kısmının iş yerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi mevzuata girmiş oldu. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.

Bakan Şimşek: Türkiye'nin menfaatinedir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen hafta katıldığı bir programda esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu söylemişti. Şimşek "Önümüzdeki dönemde genç nüfus 15-29 yaş nüfusu eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programlar öngörüyoruz. İşin reform boyutu var. Bu kategoriler için daha esnek çalışma modeli Türkiye'nin menfaatinedir. Onun için gündemimiz yoğun, inşallah bu konularda da ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Şimşek, geçen yıl da Kamu Tasarruf Paketi’ne ilişkin açıklamasında "Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz" diyerek mesai saatlerinde bir kısalma olmasa da evden çalışma modeline geçileceğinin sinyalini vermişti.

OVP'de de yer almıştı

Uzaktan çalışma, 6 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da da yer almıştı. OVP'de yer alan formüllere göre; atıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek. İş ve hayat uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda, çalışma günlerinin ayarlanması ile esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak.

Esnek çalışma nedir?

Esnek çalışma modeli, çalışanların klasik 09.00–18.00 mesai saatlerine ve sabit ofis düzenine bağlı kalmadan, zaman, mekan veya program açısından özgürlük tanıyan bir iş düzeni olarak biliniyor.