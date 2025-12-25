Resmi Gazete'de yayımlandı: Yüz binlerce kişinin GSS borcu silindi

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak anılan, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme kapsamında, yüz binlerce kişiyi ilgilendiren borçların silinmesine yönelik hükümler hayata geçirildi. Düzenlemenin, özellikle küçük tutarlı ve uzun süredir tahsil edilemeyen borçlar açısından önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor.

Alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçildi

Paketin 29’uncu maddesiyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici bir madde eklendi. Böylece 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait olup ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçildi.

Maddenin gerekçesinde şu ifadeler kullanılmıştı: “Prim ödeme yükümlüsü kendisi olan vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı sağlanması, ekonomik ve sosyal anlamda hayatlarına daha sağlıklı devam etmelerini sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenleme yapılması öngörülmektedir.”

1 milyon 500 bin kişi faydalanacak

Düzenlemeden yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin faydalanacağı tahmin ediliyor. Toplamda 3 milyar 258 milyon liralık prim, gecikme zammı ve gecikme cezası borcunun silineceği tahmin ediliyor. Düzenleme, özellikle gelir testine girmemiş ya da gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve çeşitli yapılandırmalara rağmen borç yükünden kurtulamayan kişileri kapsıyor.

GSS nedir?

Genel Sağlık Sigortası; Türkiye’de ikamet eden kişilerden, geliri belirli bir seviyenin üzerinde olanlardan, isteğe bağlı sigortalılardan ve öğrenci–çocuk statüsünde bulunan belirli gruplardan oluşan geniş bir kesimi kapsıyor.

Ayrıca çeşitli kanunlara göre aylık alanlar, koruma altında bulunan çocuklar, yabancı uyruklu olup başka bir ülkede sağlık güvencesi bulunmayanlar ile işsizlik veya kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar da GSS kapsamına dahil.

Hali hazırda GSS borcu olan kişi sayısı ise yaklaşık 8 milyon. Bunların içinde 2 milyonu aşkın kişi borcu kendisi ödüyor. Kalanı ise devlet tarafından ödeniyor.

Prim tutarı önce 780 TL'den 1560 TL'ye yükseldi

Genel sağlık sigortası (GSS) prim tutarı, 21 Kasım’da brüt asgari ücretin yüzde 3’ünden yüzde 6'sına yükseltildi. Prim tutarı önce 780 TL'den 1560 TL'ye yükseldi. Asgari ücretin de artmasıyla birlikte prim tutarı 1 Ocak’tan itibaren ise 1981 TL’ye yükseldi.