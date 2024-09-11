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Resmi Gazete'de yayınlandı: Ormanlardaki kaçak binalar karara gerek olmaksızın kaldırılacak

Devlet ormanlarında kaçak olarak yapılan tesis ve binalar, ekilen ve dikilen yerler ile mahsullerine hiçbir karara gerek olmaksızın el konulacak, yıkılmak ve sökülmek suretiyle ortadan kaldırılacak.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayınlandı: Ormanlardaki kaçak binalar karara gerek olmaksızın kaldırılacak
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Orman Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve orman kanununun 17. maddesinin 2. fıkrasının uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğine göre, bu tesislerin yıkım işlemlerine ait yapılan tüm masraflar şüpheliden tahsil edilecek.

Açma, işgal ve faydalanma ile dikim ve ekim yapılmak suretiyle işlenen suçlarda, suça konu fiilin başlangıcından itibaren Cumhuriyet savcısına bilgi vermek suretiyle olaya müdahale edilecek.

İzinsiz her türlü dikim ve ekim yapılan yerler ile yapı ve tesise inşa aşamasında olanlar da dâhil olmak üzere, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, Orman Genel Müdürlüğü tarafından derhal yıkılması veya ortadan kaldırılması esas olacak.

Ancak söz konusu yapı ve tesisler, ihtiyaç görüldüğü takdirde orman kanunu kapsamında ormancılık hizmetlerinde kullanılabilecek.

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