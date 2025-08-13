Restorancılardan Türkiye-Yunanistan karşılaştırmalarına tepki

  1. Ekonomim
Sosyal medyadaki Türkiye-Yunanistan restoran karşılaştırmalarına yeme içme sektörü temsilcilerinden tepki geldi. TÜRYİD Başkanı Kaya Demirer, karşılaştırmaların Türkiye ve Yunanistan’da yanlış kategorilerdeki restoranlar arasında yapıldığını söyledi.

Yeme-içme sektörü temsilcileri, yurt dışında yemek yemenin Türkiye’den daha ucuz olduğu yönündeki değerlendirmelere tepki gösterdi. CNBC-e'de değerlendirmelerde bulunan Türkiye Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TÜRYİD) Başkanı Kaya Demirer, “Türkiye ve Yunanistan’da yanlış kategorilerdeki restoranları karşılaştırıyorlar” dedi.

Demirer, “Gidiyorlar Yunanistan’da, plajda, parmak arası terlikle ve şortla yemek yenilen bir yerdeki, — kalitesi güzel olabilir, servisi kötü olmayabilir — orası hep önemli. Hizmet ve mal kalitesinin iyi olup olmadığı noktayı ayırmak lazım. Ama o lokantada ödenen bir adisyonla Bodrum veya Çeşme'nin daha farklı bir kategorideki restoranını mukayese ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Sektöre bazı noktalarda çok haksızlık var”

Kaya Demirer, “Yeme-içme sektörüne bazı noktalarda çok haksızlık var” diyerek, fiyat karşılaştırmalarında doğru kategorilerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Bahşiş düzenlemesi: Artık dijital olmayan modelin geçerliliği yok
Demirer, sektörün bir diğer gündem maddesi olan bahşiş düzenlemesine ilişkin olarak ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Artık dijital olmayan bir bahşiş modelinin dünyada da geçerliliği yok. Rakamlar çok büyüdüğü için, insanlar o paranın bahşişini, yüzde 10 mertebesini artık taşımadığı için, 10 sene önce yüzde 10 gibi bir geleneksel karşılığı olan bahşişin bugün nakitte kaldığı yerde yüzde 1-2 arası orana geldi.”

