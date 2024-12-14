Restoranlardaki 'harcama limitine' Bakanlıktan açıklama

Ticaret Bakanı Mahmut Gürcan, İstanbul'daki restoranların ortalama bin 500 lira olarak belirlediği minimum harcama limitine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Bakan Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hukuka aykırı faaliyetleri titizlikle takip ettiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde bazı restoran ve kafe işletmelerinin müşterilere yönelik “harcama limiti” uyguladığına ilişkin basına yansıyan haberler ve Bakanlığımıza ulaşan bildirimler titizlikle incelenmektedir. Bu uygulamalar hem tüketici haklarına hem de ülkemizde geçerli olan ticari etik ve hukuki düzenlemelere açıkça aykırılık teşkil etmekte olup konuya ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından ivedilikle denetim süreci başlatılmıştır. Tüketici haklarına ve ticari etik kurallarına açıkça aykırılık teşkil eden bu tür uygulamalar, ticari faaliyetleri düzenleyen yasal mevzuatla bağdaşmamakta hem tüketicilerin mağduriyetine yol açmakta hem de piyasa işleyişini olumsuz etkilemektedir. Bakanlığımız, bu tür hukuka aykırı uygulamalara karşı kararlı ve etkin bir şekilde mücadele etmektedir. Söz konusu ihlallerin tespiti halinde, işletmeler hakkında gerekli tüm idari yaptırımlar uygulanacak ve cezai süreçler başlatılacak, bu konuda herhangi bir müsamaha gösterilmeyecektir. Tüketicilerimizin haklarının korunması, Bakanlığımızın temel önceliklerinden biridir. Bu bağlamda, vatandaşlarımızın benzer bir durumla karşılaşmaları halinde Bakanlığımıza, İl Ticaret Müdürlüklerimize veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na başvurmaları gerekmektedir. Yapılan tüm başvurular titizlikle değerlendirilecek ve gerekli adımlar hızla atılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici haklarının ihlaline, ticari düzenin bozulmasına ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan her türlü uygulamaların üzerine kararlılıkla gideceğiz.”