'Restoranlarda liste asma uygulaması fiyatları düşürebilir'

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.

1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle, tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde daha iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi ve fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

"Karar tüketicilere her anlamda olumlu yansıyacak"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, bu alanda karar vericileri desteklediklerini söyledi.

Küçük, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapılarında ve hizmet sunulan masaların üzerinde fiyat tarifesinin bulunacak olmasının, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve piyasa rekabetinin sağlanması açısından yararlı olacağını ifade etti.

Söz konusu düzenlemenin uygulanabilir olmasının önemine dikkati çeken Küçük, şunları kaydetti:

"Çok olumlu bir karar ama bundan sonraki süreçte de yetkili birimler tarafından denetimler ara verilmeden gerçekleştirilmeli. Söz konusu karar rekabeti sağlayacağı için fiyatlarda da düşüşe yol açmasını bekliyoruz. Gerekli denetimler yapıldığı ve bu konuda taviz verilmediği takdirde karar tüketicilere her anlamda olumlu yansıyacaktır.

Sektör temsilcileri ve işletmelerin de gerekli desteği vermesiyle, alınan kararın başarılı sonuçlarının artacağını düşünüyorum. Bu aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerin İstanbul başta olmak üzere diğer büyükşehirler ve turistik bölgelerde zaman zaman karşılaştıkları ve şikayete konu olan fahiş fiyat ve dolandırılma riskini de ortadan kaldıracağı için turizme de önemli katkı sağlayacak."