Restoranlarda yeni dönem: Müşteri servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ödemeyecek

Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayımlandı.

Restoranlardaki servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ücret alma uygulamaları resmen yasaklandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe kondu.

30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi;

"Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması hâlinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur. Ancak lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 51 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla; tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edilemez.”