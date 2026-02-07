Restoranlarda yeni dönem: Zorunlu kuver yerine gönüllü bahşiş sistemi geliyor

Restoranlarda uygulanan yeni düzenlemeyle, kuver ve servis ücreti alması yasaklanan işletmeler, gönüllü bahşiş sistemini devreye aldı. Bu sistemde müşteri, bahşiş oranını kendisi belirleyip POS cihazı üzerinden ödeme yapabiliyor, böylece vergi kaybı yaşanmıyor.

Yeni sistem: Gönüllü bahşiş

Sabah'ta yer alan habere göre yeni düzenlemede kuver ve servis ücreti yasağı getirilmiş olan restoranlar, yurtdışında sıkça görülen "gönüllü bahşiş" sistemini hayata geçirdi.

Bu sistemde müşterilere, hesap fişlerinde "No service fee" yani "Zorunlu kuver yok, servis bedeli yok" ibaresi yer alıyor.

Fakat dikkatli müşteriler, faturanın alt kısmında yer alan yüzde 8, 10 ve 15 gibi oranları fark ediyor. Bu oranlar, restoranlara bahşiş verme seçeneğini sunuyor. Müşteriler, seçtikleri oranı POS cihazına yansıtarak bahşişi resmi bir şekilde ödemiş oluyor.

Eskiden olduğu gibi nakit olarak değil, doğrudan POS cihazı üzerinden alınan bahşişlerle hem vergi kaybı ortadan kalkıyor, hem de kayıt dışı hareketler önleniyor.

Yeni yönetmelikte zorunlu kuver ücreti yok

Yeni yönetmelikle birlikte, restoranlar yalnızca fiilen sipariş edilen yiyecek ve içeceklerin bedelinden sorumlu tutulacak. Tüketici talebi olmadan masaya getirilen kuver ürünleri için bedel talep edilemeyecek. Bu, işletmelere vergi kaybı yaşatmadan gönüllü bahşiş alma fırsatı sunuyor.

Yüksek cezalar geliyor

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi işletmelere, servis ücreti, kuver ücreti, masa ücreti veya benzeri adlarla ekstra ücret alması yasaklandı. Bu kurallara uymayan işletmelere ise 1 milyon 439 bin liraya kadar cezalar kesilebilecek.