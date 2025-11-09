Restoranlardan online platformlara boykot hazırlığı

Yemek platformlarının komisyon ücretlerini yüzde 40'lara kadar varan oranlara çıkarması restoranları isyan ettirdi. Bu oranları boykot etmeye hazırlanan restoranlar bir taraftan da kendi platformunu kurmak için kolları sıvadı.

Yüksek oranların faturaya yansıdığını bunun suni bir enflasyon yaratarak restoran fiyatlarını artırdığını aktaran sektör oyuncuları, komisyon oranlarının düşmesiyle menü fiyatlarının en az yüzde 10 gerileyeceğini vurguluyor.

"Yüksek komisyonlar sektörü çıkmaza sokuyor"

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, online yemek platformlarının işletmelere uyguladığı yüksek komisyonların sektörü çıkmaza soktuğunu söyledi.

Bingöl, "Online yemek platformlarının yüzde 40'lara varan komisyon oranları sektörümüzün kanayan yarası haline geldi. Örneğin 1.000 TL'lik bir yemek siparişinde yüzde 32 yani 320 TL komisyon oranı kesiliyor. Yüzde 20 de yani 64 TL'lik de komisyonun KDV'si alınıyor. 1.000 TL'lik bir siparişte indirim vs olmazsa 616 TL kalıyor" dedi.

Bu platformlarda reklamsız ve kampanyasız sipariş alınmanın çok zor olduğunu vurgulayan Bingöl, "Eğer reklam kampanya vermezseniz listelemede çok geride kalıyorsunuz. Yani dolaylı olarak indirim dikte ediliyor. 1.000 TL'lik siparişte 616 TL'ye 100 lira da indirim eklediğiniz eline 516 TL kalıyor ki daha henüz buna dükkan giderleri dahil değil" ifadelerini kullandı.

Esnaf çıkmazda

Esnafın artık çıkmaza girdiğini anlatan Bingöl, "Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, bu oranlar nedeniyle ciddi ekonomik zorluklar yaşıyor. Sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelerimizin ayakta kalabilmesi için bu konuda acilen düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Mevcut durum sürdürülebilir değil" dedi.

Online yemek sipariş ekosisteminin sektör için vazgeçilmez hale geldiğini aktaran Bingöl, dengeli bir iş modeli kurulmadığı sürece birçok işletmenin bu sistemde ayakta kalamayacağını vurguladı. Bingöl, tüm tarafların aynı masada buluşup ortak akılla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Yeni platform regüle edecek

Bu sorunun çözülememesi halinde platformları boykot edeceklerinin altını çizen Bingöl, alternatif oluşturmak için de TÜRES olarak online platform kurmak için kolları sıvadıklarını kaydetti. Bingöl, "Bu platform onların güçlü pazarını bir anda kıramaz belki ancak regülasyon etkisi yapabilir. Burada üyelerimiz yüzde 5-10 gibi komisyon oranlarıyla hizmet alacak" ifadelerini kullandı.

Suni enflasyon yaratıyor

Esnafın yüksek komisyon oranlarını menüye yansıtmak zorunda kaldığını anlatan Bingöl, "Bu durum suni bir enflasyon da yaratıyor. Hal böyle olunca vatandaşımız da artan fiyatlardan şikâyet ediyor. Oysa maliyet artışı fiyat artışını da getiriyor. İddia ediyorum komisyon oranları düşerse menü fiyatları da en az yüzde 10 geriler" dedi.