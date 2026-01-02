Reuters: 200 bin TL üstü para transferlerinde açıklama zorunluluğu yürürlüğe girmedi: Çalışmalar devam edecek

Reuters'a bilgi veren kaynaklar, tebliğin yılbaşında yürürlüğe girmediğini, uygulama hakkında çalışmaların bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Tebliğ taslağında elektronik transfer işlemleri için 20 milyon TL'yi aşan nakit işlemler için ise Nakit İşlem Beyan Formu öngörülüyordu.

Süreçte suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında elektronik transfer/havale ve nakit işlemlerin açıklama ile izlenebilirliğini artırmak amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.