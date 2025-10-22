Reuters anketi açıklandı: Enflasyon, hükümetin tahminlerini aşacak

Reuters'ın ekonomistlerle yaptığı ankete göre, Türkiye'de enflasyonun 2025 ve 2026 sonunda hükümet tahminlerinden daha yüksek olacak. Sıkı politikaya rağmen enflasyonla mücadele çabalarının önümüzdeki yıllarda ekonomik büyümeyi sınırlayacağını gösterdi.

37 ekonomistin katıldığı 14-22 Ekim anketine göre, GSYH'daki büyümenin bu yıl için yüzde 3,3, 2026 için yüzde 3,4 ve 2027 için yüzde 3,8 olması bekleniyor. Hükümetin üç yıllık programında ise, bu yıl yüzde 3,3, gelecek yıl yüzde 3,8 ve 2027'de yüzde 4,3 büyüme öngörülüyor.

Enflasyon hükümetin tahminlerini aşacak

Anket medyanları, yıl sonu enflasyonunun bu yıl yüzde 31,3'e ve 2026 sonunda yüzde 23'e düşeceğini gösteriyor. Hükümet enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28,5 ve 2026 sonunda yüzde 16 olmasını öngörürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 için ara hedefini yüzde 16, 2027 için yüzde 9 olarak belirledi.

Merkez'in gevşeme hızını yavaşlatması bekleniyor

Merkez Bankası'nın bu haftaki politika toplantısında gevşeme hızını yavaşlatması bekleniyor. Ekonomistler politika faizinin yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesini öngörüyor. Ankette, ana faizin bu yıl sonunda yüzde 37,50 ve 2026 sonunda yüzde 27 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Cari açığın ise, bu yıl GSYH'nın yüzde 1,3'ü, 2026 ve 2027'de ise yüzde 1,6 seviyesinde olması bekleniyor.