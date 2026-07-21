Reuters anketi: Fed'in 2026 sonuna kadar faizi sabit tutması bekleniyor

Reuters'ın 17-21 Temmuz tarihleri arasında 104 ekonomistle gerçekleştirdiği ankete göre, katılımcıların tamamı Fed'in 28-29 Temmuz tarihlerindeki toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakacağını tahmin etti.

Ankete katılan 104 ekonomistin 78'i, yıl sonuna kadar politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemediğini ifade etti.

Faiz artışı beklentisi güçleniyor

Anket, faiz artışı ihtimaline ilişkin beklentilerin son dönemde belirgin şekilde arttığını da ortaya koydu.

Ayrı bir soruyu yanıtlayan 67 ekonomistin 44'ü, bu yıl faiz artışı olasılığını "yüksek" olarak değerlendirdi.

Haziran ayında yapılan ankette ise 86 ekonomistin 47'si, faiz artışı ihtimalini "düşük" görmüştü.

Bu yıl faizlerde değişiklik bekleyen ekonomistlerin büyük bölümü en az bir faiz artırımı öngörürken, yalnızca 6 ekonomist faiz indirimi beklediğini bildirdi.