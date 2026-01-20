Reuters anketi: TCMB’den 150 baz puanlık indirim bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan 20 ekonomistin tamamı, Merkez Bankası’nın bu hafta politika faizinde indirime gideceği görüşünde birleşti.

Anket sonuçlarına göre, TCMB’nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5 seviyesine çekmesi en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor.

Aralık adımı beklentilerin üst bandında gelmişti

Merkez Bankası, aralık ayında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38’e düşürmüş, bu adım piyasa beklentilerinin üst bandında gerçekleşmişti.

Söz konusu karar, sıkı para politikasından kademeli çıkış sürecinin net sinyali olarak yorumlanmıştı.

Dezenflasyon görünümü yeniden güçleniyor

Reuters anketine katılan ekonomistlere göre, son iki aylık veriler dezenflasyon sürecinin yeniden rayına girdiğine işaret ediyor.

Ancak yeni yıl fiyat ayarlamaları ve asgari ücretteki yüzde 27’lik artış, enflasyonun önümüzdeki iki ayda dalgalı bir seyir izlemesine neden olabilir.

Kritik tarih: 22 Ocak

TCMB’nin bir sonraki faiz kararı 22 Ocak’ta saat 11:00 GMT’de açıklanacak.

Piyasalar, karar metninde yer alacak yönlendirmeleri ve enflasyon görünümüne ilişkin mesajları yakından izleyecek.

Enflasyon ve orta vadeli hedefler

Merkez Bankası’nın resmi projeksiyonlarına göre:

2026 sonu için ara enflasyon hedefi: %16

2026 yılı enflasyon tahmini: %13–%19 aralığı

Anket sonuçları ise:

2026 yıl sonu enflasyonu: %25

2027 yıl sonu enflasyonu: %19,5

Enflasyon, 2024’te %75,45 ile zirve yaptıktan sonra, aralık ayında %30,9 seviyesine kadar geriledi.

Faizde orta vadeli görünüm

Reuters anketi, politika faizinin:

2026 yıl sonunda %28, 2027 ortasında ise %24 seviyesine kadar gerileyebileceğine işaret ediyor.

Bu beklenti, faiz indirimlerinin kademeli ancak süreklilik arz eden bir patikada ilerleyeceği görüşünü destekliyor.

Büyüme ve cari denge beklentileri

Ekonomistlerin öngörülerine göre:

GSYH büyümesi 2026’da ortalama %3,5, 2027’de ise %4 seviyesinde gerçekleşebilir.

Cari açık, 2026’da GSYH’nin %1,5’i, 2027’de ise %1,6’sı düzeyinde kalabilir.