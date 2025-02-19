Reuters duyurdu: Tüpraş, Rus ham petrolü alımını durdurdu
Reuters, Tüpraş'ın ABD'nin 10 Ocak'ta Rus enerji şirketleri ve Rus petrolü taşıyan tankerlere karşı açıkladığı yaptırımlar nedeniyle Rus ham petrolü alımını durdurduğunu duyurdu.
Reuters
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Tüpraş Yatırımcı İlişkileri İcra Direktörü Levent Bayar, "Son yaptırımlarla birlikte Ural alımımızı durdurduk ve Şubat ayı içerisinde son kargoları teslim alacağız." dedi.
Tüpraş'ın Rusya'dan rafine ürün ithalatını durdurup durdurmayacağı ise henüz belli değil.
Ekonomi