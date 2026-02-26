Reuters kaynakları: Zorlu Holding, borç yapılandırması için bankalarla temasta

Reuters'in haberine göre, Zorlu Grubu borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla kamu bankalarıyla görüşmelere başladı.

Görüşmelere yakın iki kaynağa dayandırılan habere göre; Zorlu, borçlarını yeniden yapılandırmak için devlet bankalarıyla görüşmelere başladı. Görüşmelerin kapsamına ve borç tutarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Bloomberg News, dün Vestel’in 500 milyon doların üzerindeki borcunu yeniden yapılandırmak için bankalarla görüştüğünü duyurmuştu. Vestel Elektronik ise, “Finansal kuruluşlarla normal ticari ilişkilerimiz çerçevesinde çalışmalar yürütülmeye devam edilmektedir” açıklamasını yapmıştı.