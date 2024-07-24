Reuters: Suudi Arabistan'a depo geri ödemesi dün yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bilanço verileri, Suudi Arabistan'a 5 milyar dolar depo geri ödemesinin dün yapıldığını gösterdi.

TCMB bu sabah, dış yükümlülüklerini azaltmak amacıyla uluslararası depo alım sözleşmelerini gözden geçirdiğini ve bu kapsamda geçen yıl Suudi Arabistan'dan alınan 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemini sonlandırdığını açıkladı.

Yazılı açıklamada Saudi Fund for Development ile yapılan depo işleminin karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığı belirtildi.

Bankacılar hesapladı

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu iki bankacı, 23 Temmuz tarihli bugün saat 14.30'da yayımlanan TCMB analitik bilanço verilerinde dış varlıklarda yaşanan azalışın, Suudi Arabistan'a 5 milyar dolar depo geri ödemesinin dün yapıldığı anlamına geldiğini söyledi.

Bankacıların hesaplamalarına göre, bu işlem sonrası TCMB'nin dış yükümlülükler altında devam eden depo bakiyesi yaklaşık 16 milyar dolara gerilerken, diğer merkez bankaları ile gerçekleştirilen swapların toplamı ise 23 milyar dolar seviyesinde.