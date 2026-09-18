Reuters: TCMB, çarşamba günü 5 milyar dolar döviz sattı
Reuters’a göre TCMB, satış baskısının arttığı çarşamba günü yaklaşık 5 milyar dolarlık döviz sattı.
Reuters’ın haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), satış baskısının belirginleştiği çarşamba günü piyasaya yaklaşık 5 milyar dolarlık döviz sattı.
Söz konusu satış, piyasalarda baskının arttığı ve Borsa İstanbul’da sert düşüşlerin yaşandığı gün gerçekleşti.
TCMB, piyasalardaki likidite koşullarını desteklemek amacıyla perşembe günü repo fonlamasını 300 milyar liraya yükseltirken, bankaların bankalararası para piyasasından borçlanma limitlerini de artırdı.