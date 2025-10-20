Reuters: TCMB faiz indirimlerinde frene basabilir!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri geçen hafta ABD'de yabancı yatırımcılarla bir dizi görüşmek gerçekleştirdi. Görüşmelerden derlenen bilgilere göre, yatırımcılar enflasyona yönelik endişelerin arttığı ve faiz indirimlerinin hızının yavaşlatılmasına hazır olunduğu mesajını aldı.

Türk tahvillerinde pozisyon alan ve Washington'da düzenlenen yıllık Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası toplantılarında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve yardımcılarının sunumlarına katılan yatırımcılarla görüşen Reuters, perşembe günkü yapılacak olan (23 Ekim) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında indirim döngüsünün ne kadar yavaşlatılabileceğine ilişkin yetkililerin bir işaret vermediğini ifade etti.

TCMB, temmuzda 300 baz puan, eylülde ise 250 baz puan faiz indirimi yapmıştı.

Dezenflasyon süreci yavaşladı

TCMB yetkilileri yatırımcı toplantılarında, PPK kararından önce piyasalardaki beklentileri yakından izleyeceklerine işaret ederek, “fiyat katılığı” olarak nitelendirilen son aylarda gözlemlenen kalıcı enflasyonla başa çıkmayı hedeflediklerini ifade ettiler.

TCMB, henüz yatırımcıların toplantılara ilişkin değerlendirmeleri hakkında bir açıklama yapmadı. Washington’daki toplantılar sırasında kendisine soru yöneltilen TCMB Başkanı Karahan da konuya dair bir açıklama yapmadı. Karahan, ayın başlarında ekonomik verilerin dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ettiğini ifade etmişti.

Ekonomistler ne bekliyor?

Geçen yılın mayıs ayında yüzde 75,4 ile zirveye çıkan yıllık enflasyon oranı eylülde yüzde 33,3 ile beklentileri aşarak Mayıs 2024’ten bu yana ilk kez yükseldi. Ağustostaki aylık ve yıllık enflasyon da beklentilerin üzerinde gelmişti.

Reuters’ın anketine katılan ekonomistler, merkez bankasının faiz indirim hızını yavaşlatarak ekim toplantısında bir haftalık repo faizini 100 baz puan indirmesini bekliyor. Tahminlerin ortanca değeri politika faizinin 100 baz puan indirimle yüzde 40,50’den yüzde 39,50’ye düşürüleceğine işaret ediyor.

Tahminler karışık

Reuters’ın anketinde yer alan tahminlerin karmaşık olduğu da görüldü. Ankete katılan 17 iktisatçıdan dördü faiz indirimi yapılmayacağını düşünürken, beşi 150 baz puan, ikisi 250 baz puan indirim tahmininde bulundu. Dört katılımcı, merkez bankasının son iki faiz indirimini beklenenden biraz daha agresif olduğunu ve bu durumun politika değişikliği olasılığını kuvvetlendirdiğini belirtirken, iki katılımcı yetkililerin gerekirse faiz indirimlerini durdurmaya hazır göründüklerini söyledi.

Geçen hafta Washington'da düzenlenen etkinlikte konuşan TCMB Başkanı Karahan, "Son zamanlarda (enflasyondaki) aşağı yönlü eğilim biraz yavaşladı, bunu önemli (bir gelişme) olarak göz önüne alıyoruz" dedi.

Karahan, fiyat istikrarı sağlanmasına yönelik şu ana kadar kaydedilen ilerlemenin "çok önemli ve cesaret verici" olduğunu söyledi ve fiyat istikrarına ulaşılana kadar para politikasının sıkı kalacağını bir kez daha vurguladı.