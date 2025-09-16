Reuters: TCMB yeniden döviz alımlarına başladı

CHP il teşkilatının görevden alınmasıyla birlikte döviz satışlarına başlayan ve geçen iki haftada yaklaşık 10 milyar dolar döviz satışı yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işlemcilere göre, döviz alımlarına dün itibarıyla yeniden başladı.

TCMB, CHP il yönetiminin mahkeme tarafından görevden alınması ve yeni yönetim atanmasının ardından döviz satışları başlamıştı. Mahkemenin 2 Eylül'de aldığı kararla birlikte Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayı hakkındaki davada, kurultayın iptali kararı alınacağı ve siyasi kriz çıkacağı endişeleri yatırımcıları TL varlıkları satarken döviz alımına geçti.

Eylülün ilk iki haftasında döviz satışı 10 milyar dolara yaklaştı

TCMB, resmi verilere göre eylül ayının ilk haftasında 5.5 milyar dolara yakın döviz satışı gerçekleştirdi. İşlemcilerin bilançodan yaptıkları hesaplamalarına göre TCMB, eylülün ikinci haftasında ise 4 ile 4.5 milyar dolar arasında döviz satışı gerçekleştirdi. İlgili haftanın resmi verisi, perşembe günü yayımlanacak.

Böylece eylülün ilk iki haftasında siyasi endişe kaynaklı döviz satışları 10 milyar dolara yaklaştı. İşlemciler CHP kurultayı davasında duruşmanın ertelenmesi kararı ardından TCMB'nin dün itibarıyla tekrar döviz alımına döndüğüne dikkat çekti.

TCMB'nin döviz satışları, altının değerindeki artış sonucu rezervlerde aynı oranda kayıp yaratmadı. Resmi verilere göre ayın ilk haftasında tarihi zirve olan 180 milyar dolara yükselen toplam rezerv, bankacıların hesaplamasına göre geçen hafta 2 milyar dolardan biraz fazla düşüşle 178 milyar doların altına gerileyecek. Böylece iki haftalık dönemde altın ve dövizden oluşan toplam rezervde gerçekleşen değişim sıfıra yakın oluşacak.

Mahkemenin kurultay davasını erteleme kararı ardından borsa, CDS ve TL cinsi tahviller başta olmak üzere piyasalarda dün belirgin bir pozitif ayrışma yaşandı.