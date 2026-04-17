Reuters yazdı: Köprü-otoyol özelleştirilmesinde Portekizli şirket masada

Reuters'ın haberine göre, Türkiye hükümetinden bir heyet, Ankara'nın milyarlarca dolarlık devlet otoyolları ve köprülerinin özelleştirmesi planı kapsamında potansiyel yatırımcılarla görüşmek amacıyla Portekiz'e gitti.

Reuters'a konuşan bilgi sahibi kaynaklar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkililerinin ve geçen yıl satış sürecinde görevlendirilen küresel danışmanlık firması EY'nin son haftalarda bu görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Konuşan bir başka kaynağa göre ise Türk heyetinin Perşembe günü, talep üzerine Portekiz'in en büyük karayolu işletmecisi Brisa yöneticileriyle özelleştirme planını görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmenin sonucuna ilişkin henüz netlik sağlanmadı.

2011 yılında Türkiye'deki önceki özelleştirme girişimine ilgi gösterdiğini açıklayan Brisa, mevcut özelleştirme sürecine katılım planları veya yürütülen görüşmeler konusunda yorum yapmadı. Türkiye'nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da konuya ilişkin açıklama yapmazken, EY de yorum yapmaktan kaçındı.

2024'te köprülerden günlük yaklaşık 430 bin araç geçti

Özelleştirme kapsamındaki varlıklar arasında İstanbul Boğazı'nı geçen iki köprü de yer alıyor. Tam kapasiteye yakın çalışmaları ve düzenli gelir üretmeleri nedeniyle bu varlıklar "mücevher" olarak değerlendiriliyor. 2024 yılında söz konusu köprülerden günlük yaklaşık 430 bin araç geçti.

Türkiye, 2013 yılında otoyollar ve köprülerin 25 yıllık imtiyaz sözleşmesiyle özelleştirilmesine yönelik 5,7 milyar dolarlık teklifi iptal etmişti. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, teklif bedelinin düşük olduğunu belirterek asgari fiyat olarak 7 milyar doları işaret etmişti.

Bakan Uraloğlu "ihale yöntemi değerlendiriliyor" demişti

Abdulkadir Uraloğlu ise geçen ay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin varlıkları doğrudan satmayı planlamadığını, bunun yerine imtiyaz hakları için ihale yöntemini değerlendirdiğini söylemişti.

Hükümet, özelleştirme gelirlerini artırmayı ve altyapı bakım maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. General Directorate of Highways, büyük bölümü İstanbul, Ankara ve İzmir çevresindeki yoğun kuzeybatı güzergâhlarında bulunan yaklaşık 2 bin 300 kilometrelik karayolunu işletiyor.

Yaklaşık bin 500 kilometrelik yol ağı ise özel sektör tarafından işletiliyor. Veriler, toplam trafiğin yarısından biraz fazlasının devlet köprüleri ve otoyollarını kullandığını gösteriyor.

Brisa, Portekiz'de 14 otoyolu işletiyor

2011 yılında, Brisa Türkiye'deki önceki özelleştirme süreciyle ilgilenirken, şirketin o dönemki uluslararası bölüm başkanı Guilherme Magalhaes, Türkiye'yi ikinci büyük pazar haline getirmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Portekiz'de toplam yaklaşık bin 500 kilometrelik 14 otoyolu işleten Brisa, Brezilya ve Hollanda'daki uluslararası otoyol imtiyazlarını elden çıkarırken, ABD'deki faaliyetlerini sürdürüyor.

Diğer Portekizli şirketlerin Türk heyetiyle görüşüp görüşmediği ya da görüşme planlayıp planlamadığı ise henüz bilinmiyor.