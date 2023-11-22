Reuters'e konuşan bankacılar: Mevduat getirilerinde yükseliş sürecek

Ağustos sonunda yüzde 30 civarında seyreden mevduat getirileri aradan geçen yaklaşık üç ayda yüzde 46'ya yaklaşırken; bankacılar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) beklenen likidite azaltıcı yeni önlemler ve yıl sonuna doğru bilanço makyajlama adımlarının etkisiyle, getirilerdeki yükselişin devam etmesini bekliyor.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hariç tutulduğunda TL cinsi mevduatın bankacılık sektöründeki toplam mevduata oranı, son üç ayda 7 puan yükselişle yüzde 38'i aştı. Ekonomi yönetimi mevduattaki dolarizasyonu kademeli olarak azaltmak istese de, ortaya çıkan TL likidite dönem dönem mevduat faizlerindeki yükselişin durmasına neden oluyor. Oluşan likidite TCMB'nin attığı adımlarla piyasadan çekiliyor.

QNB Finansbank tarafından bu sabah yayımlanan raporda, "TCMB'nin döviz alımları, swap fonlamasındaki artış ve Hazine'nin TCMB'deki TL mevduatındaki düşüşün etkisi ile bankalararası repo piyasasında tekrar likidite fazlası oluşma ihtimali gözlenmektedir. Bunu dengelemek için PPK toplantısında ek likidite tedbirleri alınabilir" görüşüne yer verildi.

TCMB konuyla ilgili Reuters'ın sorusuna cevap vermedi.

Mevduat faizlerinde yıl sonuna kadar daha da artış bekleniyor

TCMB'nin güncel fonlama yapısına bakıldığında 1.7 trilyon TL'lik toplam fonlamanın sadece 30 milyar TL'si, TL cinsi yapılan açık piyasa işlemleri geri kalanın tamamı ise swap işlemlerinden yani döviz cinsinden oluşuyor.

TCMB bu dönemlerde zorunlu karşılıklarda yaptığı artışlarla sistemi yeniden fonlar hale gelse de bankacılar genel seçimler sonrası piyasadan 1 trilyon TL likidite çeken zorunlu karşılık adımlarının devam edeceğini tahmin ediyorlar.

Mevduat faizlerindeki yükselişin devamının beklenmesindeki diğer nedenler ise, TCMB'nin devam etmesi beklenen politika faizi artışları ve her yıl sonunda yapılan daha bilanço makyajlama işlemlerinin etkisi.

Bir bankacı mevduat faizlerinde yıl sonuna kadar daha da artış beklendiğini belirterek, "Bunda yıl sonu yaklaşırken, bilançolara yönelik yapılan ve büyütmeye yönelik uygulanan bilanço makyajı da etkili olacak. Bu yüzden mevduat faizleri daha da yukarı gidebilir" dedi.

TCMB verilerine göre yılbaşında yüzde 15.5 civarında olan üç ay vadeli TL mevduatın ortalama faizi 10 Kasım haftası itibarıyla yüzde 45.85'e yükseldi. Mevduat faizi her ne kadar Eylül sonunda yüzde 45'i aşmış olsa da, artan TL likiditesi nedeniyle Ekim sonunda yüzde 42'nin altına inmişti.

Üç ay vadeli TL mevduatın ortalama getirisi dönem dönem TL likiditenin bollaşması etkisiyle düşüş gösterse de temmuz ayında gerilediği yüzde 28 seviyelerinden yüzde 45'in üzerine çıkmış oldu. TCMB verilerine göre, aynı vadede sektörde ödenen en yüksek mevduat getirisi ise eylül sonunda 15 puan yükselerek yüzde 60 oldu.