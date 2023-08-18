Rezerv yeterlilik oranları haziran ayında toparlandı

Ali Orhan Yalçınkaya

IMF tarafından 2000 yılından bu yana ülkeler için Rezerv Yeterlilik Rasyosu (ARA Metrik- Assessing Reserve Adequacy) hesaplanmaktadır. Söz konusu rasyo için ideal aralık olarak %100-150 belirlenmiştir.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Ödemeler Dengesi ve Kısa Vadeli Borç İstatistiklerinden hareketle 2022 yılı sonunda %98.3 olan Ara Metrik değerinin 2023 Haziran sonu itibariyle %81.0 düzeyine gerilediğini hesaplamaktayım.

Türkiye %100-150 kritik eşiğini daha önce 2013 yılında %101.5 ile tutturabilmişti. Gözlenen en düşük değerler ise %67.2 ile 2000 yılında ve %67.3 ile 2001 krizinde gerçekleşmişti.

Rezervlerin yeterliliği ile ilgili bir diğer önemli gösterge ise brüt rezervlerin kalan vadeye göre kısa vadeli dış borca oranıdır. Bu oran için ise yeterlilik sınırı %100 olarak kabul edilmektedir.

2022 yılı sonunda %67.7 olan Brüt Rezerv/Kısa Vadeli Dış Borç oranı Mayıs’ta %47.5 değeri ile 2021 yılı Nisan ayından bu yana gördüğü en düşük değeri gerilemişti. Haziran sonu itibariyle bu oranın %52.7’ye yükseldiğini görmekteyiz.

2012 yılının Aralık ayında %82.1 ile en yüksek değerini gören Brüt Rezerv/Kısa Vadeli Dış Borç oranı en düşük değerini 2020 yılı Kasım ayında %45.7 ile görmüştü.