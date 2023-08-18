Rezerv yeterlilik oranları haziran ayında toparlandı
Brüt Rezerv/Kısa Vadeli Dış Borç oranı Mayıs’ta yüzde 47.5 değeri ile 2021 yılı Nisan ayından bu yana gördüğü en düşük değere gerilerken Haziran sonu itibariyle bu oranın yüzde 52.7’ye yükseldi.
Ali Orhan Yalçınkaya
IMF tarafından 2000 yılından bu yana ülkeler için Rezerv Yeterlilik Rasyosu (ARA Metrik- Assessing Reserve Adequacy) hesaplanmaktadır. Söz konusu rasyo için ideal aralık olarak %100-150 belirlenmiştir.
Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Ödemeler Dengesi ve Kısa Vadeli Borç İstatistiklerinden hareketle 2022 yılı sonunda %98.3 olan Ara Metrik değerinin 2023 Haziran sonu itibariyle %81.0 düzeyine gerilediğini hesaplamaktayım.
Türkiye %100-150 kritik eşiğini daha önce 2013 yılında %101.5 ile tutturabilmişti. Gözlenen en düşük değerler ise %67.2 ile 2000 yılında ve %67.3 ile 2001 krizinde gerçekleşmişti.
Rezervlerin yeterliliği ile ilgili bir diğer önemli gösterge ise brüt rezervlerin kalan vadeye göre kısa vadeli dış borca oranıdır. Bu oran için ise yeterlilik sınırı %100 olarak kabul edilmektedir.
2022 yılı sonunda %67.7 olan Brüt Rezerv/Kısa Vadeli Dış Borç oranı Mayıs’ta %47.5 değeri ile 2021 yılı Nisan ayından bu yana gördüğü en düşük değeri gerilemişti. Haziran sonu itibariyle bu oranın %52.7’ye yükseldiğini görmekteyiz.
2012 yılının Aralık ayında %82.1 ile en yüksek değerini gören Brüt Rezerv/Kısa Vadeli Dış Borç oranı en düşük değerini 2020 yılı Kasım ayında %45.7 ile görmüştü.