Rezervler 3.3 milyar azalışla 171.2 milyar dolara indi

ŞEBNEM TURHAN

TCMB geçen hafta 3.0 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdi. QNB ekonomistlerinin analizine göre geçen hafta içerisinde bankaların TCMB’de zorunlu karşılık ve teminat depo çerçevesinde tuttukları döviz miktarının 0.8 milyar dolar artması, brüt rezervi olumlu etkiledi. Bunu hariç tutan net rezerv ise 4.1 milyar dolar azalışla 54.3 milyar dolara geriledi. Net rezerv içinde değerlendirilen yurt içi bankalarla yapılan swap hacminin 24 Nisan haftasında 0.9 milyar dolar azalması, net rezervi olumsuz etkilerken altın fiyatlarının gerilemesinin ise net rezervde 1.8 milyar dolarlık azalışa yol açtığı hesaplandı.

Kamunun döviz mevduatı da incelenen hafta içerisinde döviz cinsi tahvil ihracının etkisiyle 1.7 milyar dolar yükseldi. QNB ekonomistleri “Sonuç olarak, bu saydığımız işlemler net rezervin geçen hafta 1.1 milyar dolar gerilemesine neden olmuştur. Net rezervdeki değişimi dikkate aldığımızda, bunun dışında kalan işlemlerle toplamda 3.0 milyar dolar döviz satışı gerçekleştiğini hesaplıyoruz. Bunda Cuma günü bilançosuna yansıyan yaklaşık 5 milyar dolarlık satış etkili olurken, nisan ayında net döviz alışı 19 milyar dolar civarında gerçekleşti” dedi.