Rezervler iki haftadır geriliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervleri üst üste ikinci haftasında da düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 5 Ocak itibarıyla 593 milyon dolar azalarak 92 milyar 830 milyon dolardan, 91 milyar 973 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri 48 milyar 231 milyon dolardan 47 milyar 638 milyon dolara indi. Böylece toplam rezervler 141 milyar 60 milyon dolardan, 139 milyar 612 milyon dolara gelmiş oldu.

Bir önceki hafta 34 milyar 948 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 689 milyon dolar azalarak 32 milyar 259 milyon dolara indi.