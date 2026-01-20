Rezervler tarihi zirvede: Prof. Dr. Hakan Kara, ne kadar faiz indirimi öngördü?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervleri tarihi zirveye ulaştı. Brüt rezervler 205 milyar dolara, net rezervler ise 78 milyar dolara yükseldi.

Bu görünüm, para politikasında gevşeme alanının güçlendiğine işaret ederken, faiz indirim beklentilerini de artırdı.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB’nin eski Başekonomisti iProf. Dr. Ali Hakan Kara, rezervlerdeki güçlü seyre dikkat çekerek, TCMB’nin perşembe günü politika faizinde indirime devam edeceği görüşünü dile getirdi.

Kara’ya göre mevcut tablo, faiz indiriminin 150 baz puanla sürmesinin neredeyse kesin olduğunu gösterdi.

Merkez Bankası rezervleri 205 milyar dolar brüt, 78 milyar dolar netle tarihi zirvede. Perşembe günü faiz indiriminin 150 baz puanla devam edeceği kesin gibi. pic.twitter.com/9Aau6EfWje — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 20, 2026

Piyasa beklentileri

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

ForInvest Haber’in anketine göre, TCMB’nin yılın ilk PPK toplantısında 150 baz puan faiz indirmesi bekleniyor.

Matriks Haber’in 2026 Ocak ayı TCMB faiz anketine 31 aracı kurum ve banka ekonomisti katılım sağladı. Bu ay gösterge faizinin 150 baz puan indirerek yüzde 38,00 seviyesinden yüzde 36,50’ye çekeceği tahmin ediliyor.