Rezervlerde 2 aylık artış 23 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, üst üste 8'inci haftasında da artış gösterdi ve yeni zirvesine çıktı. Söz konusu dönemde artış 23 milyar 542 milyon dolara ulaştı.

TCMB verilerine göre, 21 Haziran itibarıyla toplam rezervler 1 milyar 321 milyon dolar artışla 146 milyar 301 milyon dolardan, 147 milyar 622 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 62 milyon dolar artarak 88 milyar 433 milyon dolardan 88 milyar 495 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 1 milyar 259 milyon dolar arttı ve 57 milyar 868 milyon dolardan 59 milyar 127 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 46 milyar 996 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 147 milyon dolar azalarak 44 milyar 849 milyon dolara indi.