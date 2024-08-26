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Merkez'in rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar eridi

TCMB rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 2,5 milyar dolar azaldığı hesaplandı.

Haber Merkezi
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Merkez'in rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar eridi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 23 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 2,5 milyar dolar düşüş gösterdiği hesaplandı.

CNBC-e için BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın ve Foreks Haber’in hesaplamalarına göre, brüt rezervler 23 Ağustos haftasında 2,5 milyar dolar azalarak 150,4 milyar dolara geriledi.

Net uluslararası rezervlerde de 4 milyar dolar azalma beklenirken, 43,8 milyar dolara gerilemesi öngörülüyor.

16 Ağustos haftasında Merkez'in brüt rezervi 152,9 milyar dolar, net uluslararası rezervleri ise 47,8 milyar dolar düzeyindeydi.

 

Bir önceki hafta 25,7 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler, 3,7 milyar dolar azalarak 22 milyar dolara geriledi.

TCMB, rezerv rakamlarını, perşembe günü Haftalık Para ve Banka İstatistikleri verisiyle saat 14:30'da açıklayacak.

Son haftalarda KKM’den çıkarak dövize yönelen yurt içi yerleşiklerin döviz talebi, dolar/TL’deki yükselişi tetiklerken rezervlerde de azalma görülüyor.

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