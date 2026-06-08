Rezervlerde 3 haftalık düşüş serisi sona erdi: Yeniden yükselişte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 5 Haziran 2026 ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 856,3 milyon dolar arttığı hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 29 Mayıs haftasında 159,2 milyar dolar olan rezervler, 5 Haziran haftasında yaklaşık 160,1 milyar dolara yükseldi.

Rezervler, 3 Nisan 2026 itibarıyla üç hafta boyunca artış kaydetmiş, 1 Mayıs haftasında gerilemiş ve 8 Mayıs haftasında ise yeniden yükselmişti. Ancak 15 Mayıs haftasından itibaren üst üste üç hafta gerileme kaydedilmişti.

30 Ocak 2026 haftasında rezervler 218,2 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

TCMB, rezerv rakamlarını 11 Haziran Perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.