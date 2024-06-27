Riksbank faiz oranını değiştirmedi

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), enflasyonun hedefe yakın ve ekonomik aktivitenin zayıf olduğunu belirterek, gösterge faiz oranında değişikliğe gitmedi.

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %3,75 seviyesinde kaldı. Piyasaların tahmini de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

Yıl sonuna kadar 2 veya 3 kez indirim sinyali

Açıklamada, "Yönetim Kurulu, para politikasının kademeli olarak ayarlanması gerektiğini değerlendirerek politika faizinin değiştirilmeden %3,75 seviyesinde tutulmasına karar verdi. Enflasyon beklentisi aynı kalırsa yılın ikinci yarısında politika faizi iki veya üç kez düşürülebilir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Enflasyondaki gelişmeler geçen yılın sonundan bu yana olumlu seyrediyor. Enerji fiyatları hariç enflasyon %3'e düştü ve geçen sonbahardan bu yana ortaya çıkan sonuçlar Riksbank'ın tahminlerinin altında kaldı. Ancak, enerji fiyatları hariç enflasyona ilişkin son sonuç beklenenin bir miktar üzerinde gerçekleşti; Bu da enflasyonun hedefe doğru uyum sağlaması durumunda olumsuzlukların yaşanabileceğinin altını çiziyor. Bu durum politika faizi indirimlerinin kademeli olarak yapılmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. "

Politika faizine ilişkin karar 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

İsveç'te enflasyon Mayıs ayında %3,7 olarak açıklandı.

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), enflasyonun hedefe yakın ve ekonomik aktivitenin zayıf olduğunu belirterek, gösterge faiz oranında değişikliğe gitmedi.

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %3,75 seviyesinde kaldı. Piyasaların tahmini de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu, para politikasının kademeli olarak ayarlanması gerektiğini değerlendirerek politika faizinin değiştirilmeden %3,75 seviyesinde tutulmasına karar verdi. Enflasyon beklentisi aynı kalırsa yılın ikinci yarısında politika faizi iki veya üç kez düşürülebilir." denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Enflasyondaki gelişmeler geçen yılın sonundan bu yana olumlu seyrediyor. Enerji fiyatları hariç enflasyon %3'e düştü ve geçen sonbahardan bu yana ortaya çıkan sonuçlar Riksbank'ın tahminlerinin altında kaldı. Ancak, enerji fiyatları hariç enflasyona ilişkin son sonuç beklenenin bir miktar üzerinde gerçekleşti; Bu da enflasyonun hedefe doğru uyum sağlaması durumunda olumsuzlukların yaşanabileceğinin altını çiziyor. Bu durum politika faizi indirimlerinin kademeli olarak yapılmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. "

Politika faizine ilişkin karar 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

İsveç'te enflasyon Mayıs ayında %3,7 olarak açıklandı.

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), enflasyonun hedefe yakın ve ekonomik aktivitenin zayıf olduğunu belirterek, gösterge faiz oranında değişikliğe gitmedi.

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %3,75 seviyesinde kaldı. Piyasaların tahmini de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu, para politikasının kademeli olarak ayarlanması gerektiğini değerlendirerek politika faizinin değiştirilmeden %3,75 seviyesinde tutulmasına karar verdi. Enflasyon beklentisi aynı kalırsa yılın ikinci yarısında politika faizi iki veya üç kez düşürülebilir." denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Enflasyondaki gelişmeler geçen yılın sonundan bu yana olumlu seyrediyor. Enerji fiyatları hariç enflasyon %3'e düştü ve geçen sonbahardan bu yana ortaya çıkan sonuçlar Riksbank'ın tahminlerinin altında kaldı. Ancak, enerji fiyatları hariç enflasyona ilişkin son sonuç beklenenin bir miktar üzerinde gerçekleşti; Bu da enflasyonun hedefe doğru uyum sağlaması durumunda olumsuzlukların yaşanabileceğinin altını çiziyor. Bu durum politika faizi indirimlerinin kademeli olarak yapılmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. "

Politika faizine ilişkin karar 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Bir sonraki para politikası duyurusu ise 20 Ağustos'ta olacak.

İsveç'te enflasyon Mayıs ayında %3,7 olarak açıklandı.